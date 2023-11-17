"Региональная дорога Тинужи — Кокнесе соединяет трассу Р5 в Тинужи с трассой Р6 в Кокнесе. Когда я еду по этой дороге в свой сельский дом в Латгалии, каждый раз возникает неудобный вопрос — почему мне в двадцатый раз напоминают, что там — где-то там — есть Москва? Я пыталась посчитать, но на 15-м знаке сбилась", — говорит телезрительница Сандра в программе LTV1 4. studija.