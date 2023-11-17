15 лет назад, 17 ноября 2009 года, Южный мост торжественно открыли для движения автомобилей и пешеходов. К этому моменту мост уже получил неофициальный титул самого дорогого моста в мире. На левом берегу Даугавы проект до сих пор не завершен.

Строительство Южного моста началось в 2004 году. Сначала возвели участок от улицы Баускас до железнодорожного переезда Славу, затем построили трехуровневую развязку в Кенгарагсе. На третьем этапе был построен участок между улицами Баускас и Зиепнеккална. В 2013-м году работы были приостановлены, и четвертая очередь проекта, которая соединяет мост с шоссе А8 Рига-Елгава, была отложена.

Южный мост из-за огромных расходов на его строительство называют в народе одним из самых дорогих мостов в мире. На его строительство Рижское самоуправление взяло кредит, который изначально планировалось погасить в течение 20 лет. Общая стоимость моста по окончании работ достигла около 570 миллионов латов (более 810 миллионов евро), отмечает агентство LETA. Это как минимум в два раза дороже, чем Франции обошлось строительство знаменитого виадука Мийо — моста длиной 2,4 км и высотой 343 метра.

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