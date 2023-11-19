В целях повышения безопасности дорожного движения вступили в силу более строгие требования по контролю за техническим состоянием транспортных средств. Самые значимые новшества — это дополнительные требования к зимним шинам с октября 2024 года и требование о том, что начиная с 2025 года дизельные автомобили с двигателями Euro 5 или Euro 6 не смогут пройти технический осмотр, если в них не установлен сажевый фильтр.