В целях повышения безопасности дорожного движения вступили в силу более строгие требования по контролю за техническим состоянием транспортных средств. Самые значимые новшества — это дополнительные требования к зимним шинам с октября 2024 года и требование о том, что начиная с 2025 года дизельные автомобили с двигателями Euro 5 или Euro 6 не смогут пройти технический осмотр, если в них не установлен сажевый фильтр.
Зимой — только "гора и снежинка"
В соответствии с целями Плана безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы (постепенное сокращение числа погибших и тяжело пострадавших в ДТП) и с прошлогодним решением Совета по безопасности дорожного движения отныне нормативные акты предусматривают дополнительные требования к маркировке зимних шин.
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