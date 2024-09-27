Никто не "прирос к креслу" — если планы airBaltic по продаже акций на бирже не удастся реализовать, ответственность за это будет возложена на правление и совет компании, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс в программе "Kāpēc". Министр отметил, что естественный срок для оценки того, удается ли руководству airBaltic выполнить свой бизнес-план - конец этого года.

"Мы будем оценивать успешность Мартина Гаусса по тому, выполнит ли он свои обещания. У Мартина Гаусса как у председателя правления и у Клавса Васкса как у председателя совета есть несколько обещаний, которые они дали. У них есть бизнес-план, с которым они выходят на биржу, и их задача — привлечь необходимый компании капитал", - сказал Бришкенс в программе "Kāpēc".