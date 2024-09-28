Юбилейный 15-й конгресс премьерской партии "Единство" проходит в зале Кокарсов Большой эстрады Межапарка и стартовал с исполнения гимна Латвии а капелла. Одна из главных заслуг правительства Эвики Силини - Латвия избежала негативного экономического сценария, который сейчас реализуется в соседней Эстонии, где наблюдаются признаки стагфляции, подчеркнул на конгрессе председатель "Единства" Арвилс Ашераденс. "Я не хочу сказать, что, если мы потеряем Ригу, то мы потеряем Латвию, но вопрос Риги решающий", - сказал он также в преддверии июньских выборов в самоуправления, в том числе, в Рижскую думу.

Отчет о достижениях

В начале конгресса председатель партии "Единства" (напомним, "Новое Единство" является политическим объединением, в котором состоят "Единство" и региональные партии) и министр финансов Арвилс Ашераденс перечислял заслуги первых лиц политической силы - премьера Эвики Силини, еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, главы парламентской фракции Эдмунда Юревицса, упомянул всех министров партии.

Говоря о Юревицсе, Ашераденс упомянул, что правящая коалиция, состоящая из "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных", работает в Сейме с минимальным перевесом голосов (52 из 100). Однако часто, когда кажется, что голосов для принятия решений в Сейме не хватит, Юревицс звонит и сообщает - голоса найдены.

Вслед за упоминанием заслуг всех деятелей "Нового Единства" следовали аплодисменты участников конгресса.

"Правительство сделало все, чтобы вернуться к подъему", - заявил Ашераденс. По его словам, Кабинет министров Эвики Силини сделал все, чтобы избежать негативного сценария развития экономики, который наблюдается в Эстонии - соседней стране грозит стагфляция. Министр финансов с гордостью говорил о том, что правительству удалось договориться о налоговой реформе, преодолев разногласия и найдя компромисс с профсоюзами и работодателями.

Правда, еврокомиссар Валдис Домбровскис, затронувший в своем выступлении тему продуктивности в Латвии, отметил, что, хотя она и продолжает расти, но все же начинает отставать от показателей соседних стран — Эстонии и Литвы. В 2023 году производительность труда в Латвии составляла 63% от среднего показателя по ЕС, тогда как в Эстонии — 68%, а в Литве — 70%

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