"По сравнению с 24 февраля 2022 года мы гораздо сильнее и более подготовлены к кризисам, потому что из трагедии Украины мы сделали свои собственные выводы и вкладываем больше средств в оборону, но, если говорить о разделении общества и количестве потенциальных коллаборационистов и орков, которые как гражданские оккупанты по-прежнему живут в Латвии, то мы находимся под серьезной угрозой", — заявил фермер, бизнесмен и военный Гундар Калве в программе Spried ar Delfi.
Фермер Гундарс Калве получил широкую известность после того, как в феврале 2021 года в Екабпилсе снял с постамента советскую пушку и сбросил его в Даугаву. На региональном уровне он давно является активистом "Национального объединения". 10 лет назад Калве был избран в Крустпилсскую краевую думу, полтора года исполнял обязанности ее председателя. Калве стал одним из первых добровольцев, отправившихся воевать на стороне Украины после полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля 2022 года.