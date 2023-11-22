"По сравнению с 24 февраля 2022 года мы гораздо сильнее и более подготовлены к кризисам, потому что из трагедии Украины мы сделали свои собственные выводы и вкладываем больше средств в оборону, но, если говорить о разделении общества и количестве потенциальных коллаборационистов и орков, которые как гражданские оккупанты по-прежнему живут в Латвии, то мы находимся под серьезной угрозой", — заявил фермер, бизнесмен и военный Гундар Калве в программе Spried ar Delfi.