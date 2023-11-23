В последние дни в спортивном мире Латвии разразился очередной скандал: тренер совратил молодую девушку. На этот раз это произошло в пляжном волейболе, и виновному грозит пожизненное заключение. Однако этот случай и случай с баскетбольным тренером Андрисом Стельмахом — не единственные в латвийском молодежном спорте. Есть и другие.

Проблемные сферы: семья, спорт, школа, интернет

Виновник скандала, тренер 1983 года рождения, поцеловал 14-летнюю девочку в общественном транспорте. Это увидели посторонние люди и сообщили в полицию. Позднее в ходе расследования выяснилось, что мужчина подвергал девочку сексуализированному насилию, неоднократно насиловал ее и склонял к участию в порнографии или изготовлению подобных материалов. Нынешний год — особенный, поскольку широкая общественность все больше узнает о сексуализированных преступлениях в латвийском спорте. Несколько месяцев назад разразился скандал вокруг Стельмаха — тренер баскетбольной команды вступил в связь с ученицей, не достигшей 16 лет. Кроме того, в этом году среди флорболистов и баскетболистов распространилось несколько видеозаписей сексуального характера с молодыми спортсменами.