12 ноября в социальной сети X появилось короткое видео, на котором зафиксирован момент, когда известный ресторатор Мурад Юшко бьет женщину. Ранее Юшко подтвердил, что мужчина на видео — это он, что женщина ему незнакома, но она оскорбила его семью, чего он не мог допустить. В распоряжение портала Delfi попало новое видео, на котором показано, как развивалась ссора до удара. Кроме того, не исключено, что конфликт мог продолжиться и за дверями бара.
Как следует из ролика продолжительностью менее минуты, женщина неоднократно касалась лица Юшко, била его по щекам, после чего мужчина ударил женщину по голове и выволок ее за волосы из бара. После инцидента Юшко запретили посещать Space Falafel, где произошел инцидент.
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