Начав с того, что в советские времена в Латвии проживало около 40% русскоязычного населения, Путин заявил: "Их наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны".