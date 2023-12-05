Слова президента России Владимира Путина о "свинском" отношении Латвии к русскоязычным нельзя расценивать как открытое проявление агрессии и явную военную угрозу нашей стране, считает сотрудник Центра исследований восточноевропейской политики Марцис Балодис.
Начав с того, что в советские времена в Латвии проживало около 40% русскоязычного населения, Путин заявил: "Их наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны".
В социальных сетях и интернете короткий фрагмент видео без более широкого контекста был воспринят чуть ли не как открытая военная угроза Латвии.
Балодис заявил, что видео было снято 4 декабря, когда Путин участвовал в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ему был задан вопрос о царящей на Западе русофобии, в этой связи была особо упомянута Латвия.