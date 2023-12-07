В четверг, 7 декабря Сейм внес поправки в Закон "Об акцизном налоге", предусматривающие повышение ставок на вредные для здоровья продукты — в том числе, сигареты (и обычные, и электронные), алкоголь, написки с высоким содержанием сахара и энергетические напитки.

Эти изменения включены в Закон "Об акцизном налоге", который входит в пакет законопроектов, сопровождающих госбюджет следующего года. За повышение ставок акциза проголосовали 65 депутатов, против были 19.

Ставки акцизов в странах Балтии выравниваются

Повышение ставок акциза на вредную для здоровья продукцию обусловлено необходимостью обеспечить дополнительные налоговые поступления. К тому же изменения были необходимы, чтобы компенсировать меньшее, чем планировалось изначально повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и оврощи. Сначала предполагалось, что НДС на фрукты и овощи с 1 января 2024 года повысится с нынешних 5% до 21%, но потом было принято компромиссное решение — 12%.

Как сообщил на заседании Сейма министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), изменения акцизного налога обсуждались в два раунда. В первом чтении, когда ставки были уравнены со ставками в других странах Балтии, а во втором чтении возникла необходимость компенсировать потери от применения 12%-й ставки НДС к фруктам и овощам: тогда список вредных продуктов, облагаемых повышенной ставкой акциза, расширился. В частности, было решено повысить и акцизную ставку на напитки с большим содержанием сахара.

"Мы достигли максимально возможного потолка акцизов, и любое дальнейшее повышение вызовет достаточно большие проблемы, например, появление "левых" товаров, теневая экономика. Мы исчерпали свои возможности", — признал министр.

Как изменятся цены?