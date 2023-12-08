Председатель ответственной за бюджет комиссии Сейма, бывший министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") сначала согласился на короткую беседу с портал Delfi, однако потом, даже не дослушав первого вопроса о бюджете на следующий год, демонстративно махнул рукой и ушел. Большинству депутатов, к которым обратился Delfi, все же хватило смелости принять участие в опросе, а вот знаний о бюджете у некоторых было явно недостаточно.
В четверг портал Delfi опросил 21 депутата Сейма. В этой статье их ответы сгруппированы по фракциям, начиная с самой большой.
Фракция "Новое Единство"
Эдмунд Юревицс
Можете ли вы назвать приоритетные направления бюджета следующего года?
Конечно. Образование, здравоохранение, внутренняя и внешняя безопасность. (Верно)
Каковы запланированные поступления госбюджета на 2024 год?