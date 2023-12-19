Знания школьников по математике становятся все хуже, поэтому необходимо принимать меры. Учителя и эксперты признают, что ситуация критическая, и возможные решения должны быть комплексными и всеобъемлющими.

В этом году выпускники как начальной, так и средней школы показали худшие результаты на экзамене по математике. Учителя ссылаются на множество причин, которые к этому привели, но что делать теперь?

Плохие результаты

По данным Государственного центра содержания образования (VISC), это был первый год, когда выпускники 9-го класса сдавали централизованные экзамены. Результаты по математике показали удивительно низкие знания.

Выпускники средних школ тоже не продемонстрировали хороших результатов, причем по математике они показали самые низкие результаты среди всех предметов на централизованных экзаменах.

По оценкам VISC, результаты экзамена оптимального уровня, который является обязательным, в этом году были на 3-4% ниже, чем в прошлом, что эксперты Центра связывают с тем, что большинство учеников с лучшим пониманием предмета предпочли сдать экзамен более высокого уровня, который проводился в этом году впервые и не был обязательным.

Экзамены повышенного уровня в старших классах средней школы прошли более успешно. Эксперты объясняют это тем, что ученики, уверенные в своих силах, выбирают экзамен более высокого уровня, поэтому и показывают более высокие результаты.

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