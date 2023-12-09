В среду, 6 декабря, Сейм единогласно поддержал в окончательном чтении предложение, которое признает недействительным принятый Сеймом 13-го созыва Закон о терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте.
Закон был принят в сентябре 2022 года, в нем определен статус объекта национального интереса для СПГ-терминала в Скулте, а также закон предусматривает, что терминал и связанные с ним сооружения должны быть сданы в эксплуатацию до 15 сентября 2024 года.
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Портал Delfi уже сообщал, что вопрос национального терминала СПГ стал актуален вскоре после вторжения России в Украину. В апреле 2022 года тогдашний премьер-министр Кришьянис Кариньш (“Новое Единство”) объявил, что Латвия построит собственный СПГ-терминал, а Министерство экономики оценит местонахождение такого терминала вместе с потенциальными строителями терминала.