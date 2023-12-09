Закон был принят в сентябре 2022 года, в нем определен статус объекта национального интереса для СПГ-терминала в Скулте, а также закон предусматривает, что терминал и связанные с ним сооружения должны быть сданы в эксплуатацию до 15 сентября 2024 года.