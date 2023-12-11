

В ближайшие четыре года Рижское самоуправление планирует снижать шум в городе — разработан план действий, который во вторник, 12 декабря, рассмотрит Комитет жилья и окружающей среды Рижской думы.



Директива Европейского парламента предусматривает разработку плана снижения шума каждые пять лет. План был разработан и реализован SIA Estonian, Latvian & Livitan Environment за договорную цену 68 500 евро.



Также под понятие "шум" в этом контексте не подпадает шум на рабочих местах и в транспортных средствах, шум, вызванный боевыми действиями в местах выполнения соответствующих задач. Шум на массовых мероприятиях, на проведение которых выдано разрешение, митингах и шествиях, работа сирен оповещения жителей и сигнализации, звуки, издаваемые автомобилями при авариях, и производимые при строительных работах, согласованных с самоуправлением, тоже в этом контексте как "шум" не рассматриваются.



Как Рижское самоуправление уже боролось с шумом?



Строительство Восточной магистрали и путепровода Скулте (Даудерского, связывающего проспект Виестура и улицу Твайка), привело к сокращению грузового транспорта в других районах Риги. К тому же в технические проекты этих объектов были включены некоторые меры по снижению шума.

В нескольких районах введено ограничение скорости 30 км/ч. Продолжается совершенствование трамвайной инфраструктуры для внедрения низкопольного трамвая.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram