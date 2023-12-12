В культуре всегда будут сферы, требующие очень крупных государственных субсидий, поскольку поддержание национальной идентичности, языка и культуры требует финансовых средств. С другой стороны, развитие индустрии цифровых игр может помочь создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, что принесет дополнительные деньги в госбюджет и в то же время может стать способом распространения латвийской культуры в мировом масштабе, заявила в понедельник министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") в программе Spried ar Delfi на Delfi TV.
"Я не вижу, чтобы развитие этой отрасли отнимало что-то у традиционной культуры", — добавила она.
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