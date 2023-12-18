С февраля 2022 года Сабине Силе и возглавляемый ею Media Hub Riga помогли в Латвии сотням журналистов и членов их семей, в основном из России. Сейчас только под эгидой Media Hub Riga свои профессиональные обязанности выполняют 126 журналистов, представляющие 27 изданий, пишет Delfi.lv.

Журналисты в изгнании получают юридическую, профессиональную, эмоциональную и психологическую поддержку. Media Hub Riga проверяет профессиональную деятельность и репутацию журналистов, говорит Силе. Однако службы безопасности и политики видят в практике привлечения российских журналистов определенные риски.

По гуманитарным причинам

"Как российские журналисты в изгнании освещают войну в Украине" (New Yorker), "Латвия предоставляет базу независимым российским журналистам в изгнании" (Euronews) — вот лишь некоторые заголовки в международных СМИ. В марте прошлого года бывший министр иностранных дел, ныне президент Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что Латвия готова принять преследуемых в России журналистов. К 28 ноября 2023 года посольства Латвии выдали около 500 гуманитарных виз (долгосрочные визы D) российским журналистам и членам их семей.

Как порталу Delfi рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД), большая часть этих виз была выдана вскоре после вторжения России в Украину, когда независимые журналисты, открыто писавшие о войне в России, столкнулись с угрозами. Глава Media Hub Riga Сабине Силе говорит, в этом году заявок было не так много, как в 2022-м.

Впрочем, по данным немецкой организации JX Fund, помогающей журналистам в изгнании, к декабрю 2023 года Рига потеряла статус крупнейшего хаба для неподцензурных изданий из РФ.

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