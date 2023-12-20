Семейные врачи недовольны финансированием из госбюджета на следующий год — и поэтому обсуждается вариант, при котором они исполняют обязанности четыре дня в неделю. Пятый может стать днем платных консультаций, за которые пациентам придется платить вплоть до 40 евро.