Семейные врачи недовольны финансированием из госбюджета на следующий год — и поэтому обсуждается вариант, при котором они исполняют обязанности четыре дня в неделю. Пятый может стать днем платных консультаций, за которые пациентам придется платить вплоть до 40 евро.
Сельские врачи, впрочем, с таким предложением не согласны: они призывают продолжить дискуссии об увеличении государственного финансирования. Министр здравоохранения Хоссам Абу Мери комментирует ситуацию довольно жестко.
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