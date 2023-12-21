В четверг, 21 ноября, Сейм отклонил запрос оппозиционной "Стабильности!" к министру внутренних дел Рихарду Козловскису ("Новое Единство"), в котором содержалось требование дать оценку статье публициста Арманда Пуче о "русских школах", в которой содержалась метафора, которую воспринять как сравнение русскоязычных жителей Латвии со свиньями. Депутаты не захотели дать политическую оценку публикации. Однако, как стало известно ранее, высказывания Пуче оценит Служба госбезопасности. За то, чтобы передать запрос главе МВД, проголосовали 17 депутатов — от оппозиционных "Стабильности!", "Латвии на первом месте", а также Глория Гревцова. Против были 50 депутатов от правящих "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". Что любопытно, воздержались 14 депутатов от оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка", хотя они придерживаются обычно более национал-консервативных воззрений, нежели нынешняя коалиция. Еще 11 депутатов от этих партий не голосовали.

С письмом к министру внутренних дел Рихарду Козловскису, как уже сообщал портал Delfi, обратилась оппозиционная партия "Стабильность!". Представители партии призывают разъяснить, нет ли в статье Пуче "Сейчас 20% всех латвийских школьников не учатся в латышских школах. Латвия за это платит" ("Šobrīd 20% no visiem Latvijas skolēniem nemācās latviešu skolās. Latvija par to maksā"), опубликованной 12 декабря на сайте la.lv языка вражды в отношении русских и евреев.

В качестве примера "Стабильность!" приводит следующий абзац (перевод Delfi): "Там, где есть свиньи, обычно приходится сталкиваться со свинством. А наши свиньи — это та часть общества, которая привыкла к свинству в этой стране. Как и полагается свиньям! Мы даже позволяем нашим свиньям быть настолько свинскими, что любое другое живое существо в свинарнике или в загоне в какой-то момент думает: так делают только свиньи… Забившись в свинарник по уши, свиньи называют свиньями всех вокруг — свиньи, полагая, что свинство как таковое вовсе не свинство. Свинья смотрит тебе в глаза и говорит: "Сам ты свинья". (В оригинале: "Kur ir cūkas, tur parasti nākas saskarties ar cūcībām. Un mūsu cūkas ir tā sabiedrības daļa, kas šajā valstī ir pieraduši cūkoties. Kā tādi cūkas! Mēs savām cūkām pat ļaujam būt tik cūciskām, ka jebkura cita dzīvā radība kūtī vai aplokā kādā brīdī nodomā — ka tikai cūkas tā dara… Izvārtījušās vircā līdz acīm, cūkas saka, ka visi citi ir cūkas, pieņemot, ka cūcība kā tāda nav nemaz cūciska. Cūka tev skatās acīs un saka — tu pats esi cūka.")