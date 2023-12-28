В конце октября, вскоре после атаки ХАМАС на Израиль и начала военной операции в Газе, израильские студенты и студенты-евреи Рижского университета им. Страдиня (RSU) столкнулись с угрозами и антисемитскими высказываниями. Они утверждают, что агрессия исходит со стороны других учащихся.

Сообщений о насилии или вандализме на почве антисемитизма в разных странах Европы в последние месяцы стало заметно больше. В Латвии тоже фиксируют отдельные случаи проявления неприязни к евреям, однако Госполиция уверяет: тенденции к росту нет. Портал Delfi попытался разобраться, так ли это на самом деле.

"Мы боимся говорить на иврите"

В организации Yachad Riga — более 100 студентов, в основном, из Израиля. Часть студентов-евреев приехала из других стран. Большинство членов организации учатся в RSU, но есть и студенты из Латвийского университета, Рижского технического университета, Латвийского сельскохозяйственного университета.

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