После убийства, совершенного Леоном Русиньшем, ряд политиков и чиновников пообещали сделать все необходимое для защиты женщин от домашнего насилия. Однако в бюджете на 2024 год нет денег на систему электронного надзора за насильниками. На эти цели можно было бы использовать средства Фонда конфискации доходов незаконно нажитых средств. Если план Министерства внутренних дел (МВД) осуществится, то Госполиция сможет использовать это оборудование только с 2025 года. Однако еще меньше ясности в вопросе тревожных кнопок, которые начальник полиции Армандс Рукс назвал в программе менее эффективным, но относительно быстрым и дешевым решением.