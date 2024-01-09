В понедельник на большей части территории Латвии температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов. В некоторых местах дети не пошли в школу, потому что в мороз не ходили автобусы.

В округе Валмиеры температура воздуха в понедельник достигла минус 28 градусов, и это существенно повлияло на работу начальной школы Яниса Эндзелина в Каугури, расположенной примерно в семи километрах от города. Хотя учителя ожидали, что дети вернутся в школу после зимних каникул, родители в воскресенье сообщили, что из-за холода могут возникнуть проблемы.

Дети ездят в начальную школу Яниса Эндзелина в Каугури издалека, поэтому в понедельник в школу пришли 17 из 126 детей.

Из-за сильного мороза в понедельник утром не смог завестись школьный автобус. Информация об этом рано утром была передана семьям, чьи дети пользуются этим транспортом.

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