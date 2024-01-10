С 1 января этого года во всех самоуправлениях Латвии должна быть муниципальная полиция. Ливанский край, один из самых маленьких в Латвии, тоже предпринял первые шаги по созданию нового учреждения. Ожидается, что первоначально в полиции будет три сотрудника.

На данный момент утверждено положение о муниципальной полиции Ливанского края, новое учреждение зарегистрировано, объявлен конкурс на должность начальника, рассказал исполнительный директор края Алдис Джериньш.

По правилам Кабинета министров, зарплата начальника муниципальной полиции составляет от 1350 до 2842 евро, в течение трехмесячного испытательного срока — 90% от этой суммы. Заявки на конкурс принимаются до 19 января, затем кандидатуру должны утвердить дума и согласовать Министерство внутренних дел, после чего утвержденный начальник начнет набирать штат.

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