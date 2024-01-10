На данный момент утверждено положение о муниципальной полиции Ливанского края, новое учреждение зарегистрировано, объявлен конкурс на должность начальника, рассказал исполнительный директор края Алдис Джериньш.
По правилам Кабинета министров, зарплата начальника муниципальной полиции составляет от 1350 до 2842 евро, в течение трехмесячного испытательного срока — 90% от этой суммы. Заявки на конкурс принимаются до 19 января, затем кандидатуру должны утвердить дума и согласовать Министерство внутренних дел, после чего утвержденный начальник начнет набирать штат.
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