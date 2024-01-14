До 17 января самозанятые лица и получатели авторского вознаграждения, которые не является наемными работниками и имеют небольшой доход, должны подать в Службу государственных доходов (VID) заявление о том, что их запланированный доход в первом квартале будет меньше 2100 евро, то есть трех минимальных зарплат, сообщили порталу Delfi в налоговой службе.
Это необходимо сделать для того, чтобы не платить дополнительные взносы социального страхования, так как в этом году минимальным объектом социальных взносов являются три минимальные зарплаты ежеквартально — 2100 евро (в среднем 700 евро в месяц).
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