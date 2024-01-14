До 17 января самозанятые лица и получатели авторского вознаграждения, которые не является наемными работниками и имеют небольшой доход, должны подать в Службу государственных доходов (VID) заявление о том, что их запланированный доход в первом квартале будет меньше 2100 евро, то есть трех минимальных зарплат, сообщили порталу Delfi в налоговой службе.