В NVA ReTV рассказали, что ежегодно в зимние месяцы безработица растет на несколько процентных пунктов, так произошло и в конце 2023 года. "Мы закончили год и начали новый с зарегистрированным уровнем безработицы 5,7%. Это означает, что в NVA обратились за помощью впоисках работы 50 344 человека", — сказала директор NVA Эвита Симсоне.
Между тем в регионах Латвии уровень безработицы по-прежнему очень разный. В Риге и ее окрестностях количество ищущих работу очень невелико, в то время как в Латгалии сохраняется самый высокий уровень безработицы в стране.
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