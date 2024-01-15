В конце 2023 года уровень безработицы в Латвии немного увеличился. В Государственном агентстве занятости (NVA) это объясняют сезонностью, в целом же количество зарегистрированных безработных в Латвии относительно невелико, и это особенно беспокоит работодателей.

В NVA ReTV рассказали, что ежегодно в зимние месяцы безработица растет на несколько процентных пунктов, так произошло и в конце 2023 года. "Мы закончили год и начали новый с зарегистрированным уровнем безработицы 5,7%. Это означает, что в NVA обратились за помощью в​​поисках работы 50 344 человека", — сказала директор NVA Эвита Симсоне.

Между тем в регионах Латвии уровень безработицы по-прежнему очень разный. В Риге и ее окрестностях количество ищущих работу очень невелико, в то время как в Латгалии сохраняется самый высокий уровень безработицы в стране.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram