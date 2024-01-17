Год назад Екабпилс пережил наводнение. Хотя для города на Даугаве это не редкость, и подъемы уровня воды здесь случались и раньше, в тот раз Екабпилс пострадал очень значительно. Именно тогда началась работа над тем, чтобы весной и зимой жители могли чувствовать себя в безопасности. Сейчас Райвис Рагайнис (ЛЗП), председатель Екабпилсской краевой думы, говорит Delfi: "Было сделано все, чтобы встретить эту зиму с более прочной дамбой".