Депутаты комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям обеспокоены тем, как управляется национальная авиакомпания airBaltic и способна ли она своевременно вернуть государству вложенные в нее полмиллиарда евро.

Беспокойство возникло после того, как в среду комиссия заслушала информацию Госконтроля о ходе выполнения Министерством сообщения рекомендаций ревизоров.

Ревизоры вскрыли проблемы

Ранее ревизоры рекомендовали Минсообщения продолжить "улучшение процессов и фактических действий по управлению долями капитала airBaltic", но, как было отмечено в сегодняшнем докладе, недочеты сохраняются.

Ревизоры указали, что Минсообщения не удается получить финансовые отчеты airBaltic в запланированном объеме, поэтому компания должна продолжать двигаться к принципам открытого управления.

Ревизоры напомнили, что в 2020 году и в последующие годы государство инвестировало в основной капитал airBaltic 340 миллионов евро, и в концу года общие вложения составили 545 миллионов евро. Эти инвестиции оказывают существенное влияние на государственный бюджет и экономику. Кроме того, Европейская комиссия поставила условие — вернуть инвестиции государству в течение пяти-семи лет, то есть с 2025 по 2027 год.

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