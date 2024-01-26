23 января в Латвии впервые прошел обязательный призыв в Службу государственной обороны (СГО). В ближайшие дни повестки получат 300 молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Delfi рассказывает, как проходила "призывная лотерея", что делать при получении повестки и чего ожидать от службы в латвийской армии.

Кого и почему будут призывать?

В настоящее время в Латвии проживает 22 539 граждан мужского пола в возрасте 18-19 лет. Согласно планам Министерства обороны, во время третьего призыва нужно набрать 480 солдат. Заявки подали 515 добровольцев, после медицинских проверок годными к службе были признаны около 320 — поэтому 150 человек придется призвать в обязательном порядке.

Поскольку обычно примерно половина призывников после проверок отсеивается, повестки получат 300 молодых людей. Если в рамках этого призыва более 150 человек будут признаны годными к службе, часть из них сможет вернуться к гражданской жизни, но теоретически может попасть под следующий призыв (если они все еще будут в возрасте 18-19 лет). Если к этому моменту молодому человеку исполнится 20 лет, он сможет стать добровольцем.

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