Поддержка Латвией Украины до победы над Россией, неоднозначное экономическое сотрудничество с Китаем, проблема импорта российского зерна и критика работы министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") стали одними из тем дебатов о внешней политике, состоявшихся в Сейме в четверг, 25 января, в которых выступили представители правительства, а также депутаты коалиции и оппозиции.

В четверг Сейм заслушал ежегодный отчет министра иностранных дел о внешней политике страны и деятельности Европейского союза (ЕС). После этого состоялись дебаты о том, что было достигнуто и что еще предстоит сделать во внешней политике.

Ценности внешней политики

В своем обращении к депутатам Кариньш отметил, что внешняя политика Латвии основана на ценностях свободы, демократии и верховенства закона. "Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто разделяет эти ценности. Мы должны помнить, что такие маленькие страны, как Латвия, могут существовать до тех пор, пока в мире существует верховенство закона", — подчеркнул министр.

По его словам, в этом сложном и меняющемся мире только в наших силах сохранить свободу, демократию, независимость и безопасность нашей страны и народа. Это можно сделать в тесном сотрудничестве с партнерами по ЕС и НАТО, с открытым взглядом на остальной мир, с верой и гордостью за собственные силы.

Во время дебатов спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) подчеркнула, что единство внешней политики Латвии — это вопрос национальной безопасности. "За эти несколько месяцев я с удовольствием наблюдаю, что это проявляется не только в нашей способности договориться об основных принципах внешней политики, но и почти всегда в единых действиях. Почти, потому что всегда есть место для роста", — сказала она.

Премьер-министр Эвика Силиня (НЕ) отметила, что Латвия проводит активную, смелую и направленную на сотрудничество внешнюю политику. Она также подчеркнула, что внешняя политика Латвии основана на ценностях и национальных интересах.

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