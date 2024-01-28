Государственный план гражданской обороны — это подготовленный на основе оценки рисков документ, в котором оговариваются меры по управлению катастрофами и выполняющие их учреждения.
Согласно Закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, гражданская оборона представляет собой комплекс организационных, инженерно-технических, экономических, финансовых, социальных, образовательных и научных мер, реализуемых государственными и муниципальными учреждениями и обществом в целях защиты людей, окружающей среды и имущества в случае катастрофы или угрозы катастрофы.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Подпишись и читай:
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь