15 января 2024 года вступила в силу обновленная редакция Государственного плана гражданской обороны. LV portāls рассказывает, что такое план гражданской обороны и какие в него внесены изменения.

Государственный план гражданской обороны — это подготовленный на основе оценки рисков документ, в котором оговариваются меры по управлению катастрофами и выполняющие их учреждения.

Согласно Закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, гражданская оборона представляет собой комплекс организационных, инженерно-технических, экономических, финансовых, социальных, образовательных и научных мер, реализуемых государственными и муниципальными учреждениями и обществом в целях защиты людей, окружающей среды и имущества в случае катастрофы или угрозы катастрофы.

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