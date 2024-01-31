"Пожарный может быть пожарным только в одном месте", — говорит спасатель Кристапс (имя изменено), который называет себя патриотом Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Именно поэтому он не может уйти, но в разговоре с Delfi не скрывает своей горечи. Многие его коллеги сейчас рассматривают возможность ухода со службы. Может ли это грозить кризисом огромного масштаба?

Закон об оплате труда государственных и муниципальных служащих предусматривает, что через каждые пять лет служащие системы учреждений Министерства внутренних дел и Управления местами заключения, состоящие на службе, могут получать единовременное пособие в размере трех месячных окладов. Настал момент, когда это пособие должно быть перечислено на счета большого числа сотрудников Госполиции, Государственной пожарной службы, Пограничной службы и других служб. Delfi не раз получал сообщения о том, что многие служащие ждут этого пособия, чтобы затем покинуть службу или (если они достигли пенсионного возраста) не продолжать ее.

Может помочь недавнее повышение зарплаты

"На данный момент это больше похоже на слухи", — говорит Армандс Аугустанс, председатель правления Латвийского профсоюза сотрудников внутренних дел (LIDA). К такому выводу он пришел после бесед с руководителями служб. В прошлом профсоюз пытался работать над тем, чтобы его члены не хотели покидать службу. Хотя такие разговоры действительно были, у Аугустанса нет никаких цифр, подтверждающих это. Напротив, число спасателей в VUGD недавно увеличилось на 40 человек, а в Госполиции сотрудников мотивировали повышением зарплаты. Младшие инспекторы получили прибавку в 188 евро, а полицейские старше 50 лет — в 270 евро. Таким образом, выплата "пятилетнего" пособия, по мнению Августана, не будет столь критичной, как об этом говорилось ранее и как это было в 2019 году, когда такое пособие выплачивалось впервые. Тогда было действительно заметно, что люди уходят со службы.

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