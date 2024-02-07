Госканцелярия все еще согласовывает раскритикованное министерствами предложение ограничить возможности государственных чиновников занимать должности в правлениях и советах предприятий с госкапиталом, и директор Госканцелярии Янис Цитсковскис не исключает, что вопрос в конечном итоге придется решать политикам.

В среду, 7 февраля, комиссия Сейма по государственным расходам и ревизиям заслушала информацию Госконтроля о том, как выполняются его рекомендации по плану реформы государственного управления.

В 2022 году Госконтроль в своем ревизионном заключении рекомендовали Госканцелярии инициировать поправки, чтобы исключить занятие государственными чиновниками руководящих должностей (в советах и правлениях) компанияйс государственным и муниципальным капитала, специальных экономических зон и свободных портов. Сегодня Госконтроль заявил депутатам, что введение рекомендаций задерживается.

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