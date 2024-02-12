"Если начало февраля теплое, то первая половина марта будет холодная", — гласит народное поверье, на которое ссылается фенолог Вилис Букшс. Он уже 30 лет анализирует знаки природы и выявил за это время определенные закономерности. Портал Delfi спросил у Букшса, когда в этом году может наступить долгожданная весна и каким обещает быть лето.

Фенолог напомнил, что зима 2023/2024 года в восточную часть Латвии пришла в день Катрины (25 ноября) и продолжается уже третий месяц с большими и меньшими оттепелями. Относительно ранняя зима заявила о себе умеренно сильными, стойкими морозами в декабре прошлого года и уходить пока не собирается. Подтверждением тому являются февральские морозы и снег, глубина которого достигает местами на обочинах леса 40-50 сантиметров.

Были и оттепели, и осенний прогноз о зиме с тремя волнами морозов и оттепелей практически подтвердился. Высота снежного покрова в первой половине зимы достигала местами 45 сантиметров, и только из-за оттепелей он стал тоньше.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!