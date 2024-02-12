Фенолог напомнил, что зима 2023/2024 года в восточную часть Латвии пришла в день Катрины (25 ноября) и продолжается уже третий месяц с большими и меньшими оттепелями. Относительно ранняя зима заявила о себе умеренно сильными, стойкими морозами в декабре прошлого года и уходить пока не собирается. Подтверждением тому являются февральские морозы и снег, глубина которого достигает местами на обочинах леса 40-50 сантиметров.
Были и оттепели, и осенний прогноз о зиме с тремя волнами морозов и оттепелей практически подтвердился. Высота снежного покрова в первой половине зимы достигала местами 45 сантиметров, и только из-за оттепелей он стал тоньше.
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