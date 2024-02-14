В среду, 14 февраля, на совместном заседании Подкомиссии по демографии, делам семьи и детей и Комиссии Сейма по устойчивому развитию члены комиссий, играя в "институциональный футбол", в итоге решили передать ранее разработанную Стратегию восстановления населения Министерству благосостояния, которому доверена главная роль в создании стратегии рождаемости, чтобы повысить показатели рождаемости в Латвии.

Стратегию восстановления населения уже в 2022 году представил Центр по делам демографии, который тогда находился под руководством Имантса Парадниекса. Теперь этот материал можно использовать как основу для создания конкретного плана рождаемости.

Уже 7 февраля состоялось заседание Совета по делам демографии, на котором под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") обсуждался подход к формированию демографической политики. Как сообщил на заседании представитель Государственной канцелярии Петерис Вилкс, будущий план действий предусматривает, что до 30 марта все отраслевые министерства должны подготовить и представить предложения для доклада о развитии демографии. Они представлены для оценки в рабочей группе.

В свою очередь, до 1 июля Минблаг совместно с Госканцелярией и при сотрудничестве всех отраслевых министерств подготовит единый доклад о развитии демографии, который будет готов к тому, чтобы представить его Кабинету министров.

Надо смотреть шире и "немедленно и сейчас"

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