"Информация о том, что зарплата руководителя моего бюро составляла 11 000 евро в месяц, является ложной. Она получала около 3 000 евро в месяц, а также премии — в том же порядке, как и другие сотрудники Рижской думы", — заявил в программе Spried ar Delfi бывший мэр, ныне депутат Рижской думы Мартиньш Стакис ("Прогрессивные").

"Да, бывали месяцы, когда выплачивалось больше, но важно понимать, почему это так. Например, когда человек уходит в отпуск, ему выплачивается авансом зарплата за следующий месяц. Если мы посмотрим на эти два месяца вместе, такой суммы уже не будет, потому что во второй месяц выплатят меньше", — сказал бывший мэр, добавив, что руководитель бюро, когда увольнялась, получила выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск.

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