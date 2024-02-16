"Информация о том, что зарплата руководителя моего бюро составляла 11 000 евро в месяц, является ложной. Она получала около 3 000 евро в месяц, а также премии — в том же порядке, как и другие сотрудники Рижской думы", — заявил в программе Spried ar Delfi бывший мэр, ныне депутат Рижской думы Мартиньш Стакис ("Прогрессивные").

"Да, бывали месяцы, когда выплачивалось больше, но важно понимать, почему это так. Например, когда человек уходит в отпуск, ему выплачивается авансом зарплата за следующий месяц. Если мы посмотрим на эти два месяца вместе, такой суммы уже не будет, потому что во второй месяц выплатят меньше", — сказал бывший мэр, добавив, что руководитель бюро, когда увольнялась, получила выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск.