Только 330 молодых людей из 515 добровольцев соответствовали требованиям для поступления в Службу государственной обороны (СГО). Причиной тому стала плохая физическая подготовка. "Около 70 % молодых людей на момент начала службы имели низкую оценку", — сообщила Delfi капитан Иева Йордане-Лифланде, представитель штаба Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск. Органы внутренних дел также давно жалуются на плохую подготовку молодых людей и, как следствие, снижают собственные стандарты. Мы объясняем, почему сложилась такая ситуация и что с этим нужно делать.

Нет нормативов и мотивации

Я захожу в 1-й Рижскую государственную гимназию. В элитной школе перемена, и 48-летняя учительница физкультуры Мара Витола ждет в своем кабинете. Витола уверена, что большинство ее учеников смогут выполнить вступительные требования СГО. В то же время опытный педагог объясняет, что учителя могут оценивать только прогресс, но одного прогресса недостаточно — важны и результаты. "В настоящее время оценивается только насколько технично выполняется то или иное упражнение. Это не работает, потому что прогресс нельзя измерить. Для оценки нужны результаты. Дети больше не пытаются добиться лучших результатов", — говорит она.

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