Нет нормативов и мотивации
Я захожу в 1-й Рижскую государственную гимназию. В элитной школе перемена, и 48-летняя учительница физкультуры Мара Витола ждет в своем кабинете. Витола уверена, что большинство ее учеников смогут выполнить вступительные требования СГО. В то же время опытный педагог объясняет, что учителя могут оценивать только прогресс, но одного прогресса недостаточно — важны и результаты. "В настоящее время оценивается только насколько технично выполняется то или иное упражнение. Это не работает, потому что прогресс нельзя измерить. Для оценки нужны результаты. Дети больше не пытаются добиться лучших результатов", — говорит она.
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