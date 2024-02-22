Студент, который получает повестку и идет в армию, сохраняет свое место в вузе на время службы. Но как быть, если у него студенчески кредит? Будут ли начисляться дополнительные проценты? Delfi обратился за комментарием к Министерству обороны.

Согласно 2-му пункту 27-й статьи Закона о Службе государственной обороны, образовательное учреждение сохраняет за призывником, который освобождается от учебы на время СГО, право на продолжение обучения на тех же самых условиях, которые действовали до призыва. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Если студент взял кредит на обучение и получил повестку в армию, он должен сообщить об этом в кредитное учреждение.

Согласно третьей части 6-й статьи Закона о Службе государственной обороны, кредитные учреждения и кредитодатели, получившие специальную лицензию на оказание услуг потребительского кредитования, через бюро кредитной информации могут запросить у Минобороны данные о призыве заемщика в СГО или об отсрочке призыва, а также о виде прохождения службы и ее окончании.

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