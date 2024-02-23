По информации польских правоохранительных органов, расследование по этому делу велось достаточно долго и скрупулезно. На подпольную нарколабораторию следователи вышли во время розыска одного из членов международной организованной преступной группы, занимающейся оптовыми поставками прекурсоров для производства метамфетамина и других наркотических веществ.
Обыски в местах, где хранили и прятали наркотики, проводились под надзором Силезского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице.
Как проходила полицейская операция
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit