Foto: CBSP
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг опасного вещества клефедрона, а также 1,9 кг марихуаны.

По информации польских правоохранительных органов, расследование по этому делу велось достаточно долго и скрупулезно. На подпольную нарколабораторию следователи вышли во время розыска одного из членов международной организованной преступной группы, занимающейся оптовыми поставками прекурсоров для производства метамфетамина и других наркотических веществ.

Обыски в местах, где хранили и прятали наркотики, проводились под надзором Силезского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице.

Как проходила полицейская операция

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