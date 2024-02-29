Латвия тоже годами является одним из мировых лидеров в этой статистике, причем картина неизменна — по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии в 2022 году покончили с собой 224 человека, 83% из которых — мужчины, большинство — в возрасте от 25 до 69 лет.
Главный врач Клиники психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня Эрнест Пулиньш-Цинис и врач-резидент в психотерапии Карина Рудус сходятся во мнении — мужчины, которые сталкиваются с проблемами ментального здоровья, часто под воздействием предрассудков просто не решаются просить о помощи.
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