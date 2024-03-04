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Если средняя температура пациентов не подходит для определения состояния здоровья в больнице, то самую счастливую страну мира, оказывается, все же можно определить. Государство рассчитывает валовой внутренний продукт, но не размер долга на душу населения. Его подсчитывают экономисты и статистики, и каждый год в момент распределения госбюджета кто-нибудь да предупреждает, что жить за счет детей и внуков неправильно. Кому же должна Латвия, во сколько нам это обходится и когда нам нужно будет гасить эти кредиты?

На выплату процентов по госдолгу ежегодно тратятся из бюджета внушительные суммы, например, в 2021 году это было 223 миллиона евро. В будущем на покрытие процентов по долгу придется выделять из бюджета гораздо больше — прогнозируется, что в 2025 году это будет почти полмиллиарда евро.

Чтобы получить представление о суммах, расходуемых на ежегодные выплаты по долгам, можно привести для сравнения, например, государственные семейные пособия, которые государство выплачивает в среднем 350 тысячам детей в месяц. В частности, в прошлом году родителям детей было выплачено 212 миллионов евро.

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