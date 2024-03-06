В 20 веке Риге не очень везло с мостами через Даугаву. Во время обеих мировых войн войска, пересекавшие Латвию, взорвали столичные мосты, и после войны пришлось быстро строить временные переправы через реку. Один из таких временных мостов — так называемый Валдемарский мост, построенный советскими саперами в самом конце Второй мировой войны на месте нынешнего Вантового моста. Он простоял на своем месте 20 лет, и сегодня мы можем видеть его только на фотографиях.

В Государственном архиве кинофотофонодокументов Латвии хранится несколько интересных фотоальбомов, отображающих суровую зиму 1946-1947 годов, ледовзрывные работы и инспекцию мостов по всей Латвии. Альбомы были созданы как фотоприложения к протоколам Чрезвычайной республиканской комиссии при Совете народных комиссаров Латвийской ССР о ледоставе и наводнениях на латвийских реках. В архиве подчеркивают, что альбомы являются уникальным историческим свидетельством, поскольку на них изображены несколько деревянных мостов через крупные латвийские реки, не сохранившихся до наших дней. Один из них — так называемый Валдемарский мост, который находился в Риге на месте нынешнего Вантового моста.

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