Как живут люди в поселке Илзе Бебренской волости, расположенном в 190 км от Риги у границы с Литвой? Здесь нет ни магазина, ни аптеки, ни детского сада, ни доктората, ни библиотеки, ни почтового отделения, но в поселке все же живут 63 человека, в том числе молодые семьи с детьми. Программа 360TV ZIŅneši решила выяснить, как эти люди справляются с обстоятельствами.
"Как это ничего нет? Здесь есть мы!" — так отреагировал на вопрос журналистов житель поселка.
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