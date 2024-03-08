Несмотря на высокий уровень образования и хороший уровень занятости, в Латвии женщины зарабатывают, в среднем, на 18% меньше мужчин, а в отдельных отраслях разница достигает 30-40%. При этом, женщины гораздо больше подвержены риску нищеты и социальной изоляции, особенно если они достигли пожилого возраста или воспитывают детей без поддержки партнера. Почему так происходит? Delfi попробовал разобраться в этом вопросе, опираясь на международные научные исследования и данные статистики.

Задачка для "нобеля"

В 2023 году Нобелевскую премию по экономике получила Клаудия Голдин — в ходе полувековой научной карьеры она исследует гендерное неравенство на рынке труда. В своих работах Голдин, которая сама стала первой женщиной, получившей постоянную должность преподавателя экономики в Гарвардском университете, сумела доказать, что экономический рост часто не ведет к увеличению зарплаты женщин, при этом основная часть разницы в доходах мужчин и женщин возникает обычно с рождением первого ребенка.

Во всем мире за одинаковую работу женщинам, в среднем, платят на 20% меньше, чем мужчинам. На территории Евросоюза, по данным Eurostat, гендерный разрыв в зарплатах в 2021 году составлял 12,7%. Меньше всего он проявлялся в Люксембурге, Румынии, Словении, Польше, Бельгии и Италии. Больше всего — в Эстонии, Австрии, Германии, Венгрии, Словакии, Франции и Латвии.

В плену стереотипов

Экономисты называют несколько причин, почему женщины живут беднее.

Первая — разделение на "мужские" и "женские" профессии с очень разным уровнем зарплат. Как писала в 2002 году в одной из своих работ Клаудия Голдин, мужчины в преимущественно "мужских" профессиях враждебно относятся к желанию женщины работать в этой области, воспринимая это как "загрязнение" профессии. И, наоборот, есть сферы деятельности, где общество привыкло видеть женщин — система дошкольного и школьного образования, забота о пожилых людях, уборка помещений, пошивочные цеха и т.д. В большинстве "мужских" и "смешанных" отраслей медианная зарплата выше, чем в традиционно "женских" отраслях. Например, по данным Центрального статистического управления, 87% латвийских учителей — это женщины. При этом отрасль образования является одной из самых низко оплачиваемых: в 2023 году средняя зарплата "на руки" составляла только 918 евро. Для сравнения: в секторе ИКТ, где доля женщин меньше 30%, средняя зарплата после уплаты налогов превышала 1800 евро.

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