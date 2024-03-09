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Министерство внутренних дел и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) разработали основные принципы о минимальных технических требованиях к приспособлению подземных этажей зданий под укрытия.

Теперь самоуправлениям поручено определить места и обследовать подвалы многоквартирных домов, чтобы понять, соответствуют ли они указанным принципам и сколько может стоить переоборудование. Места укрытий обозначат соответствующим знаком. Прежде всего, это будут общественные и муниципальные здания.

Скоординированные действия в час Х являются приоритетом Министерства внутренних дел, однако до сих пор Финляндия, Эстония и Литва в этом смысле опережали Латвию. Там уже работают конкретные программы, чтобы жители знали, где находится ближайшее укрытие.

Одним из первых обследовал подвалы многоквартирных домов и потенциальные укрытия город Вентспилс.

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