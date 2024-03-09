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Если в первые часы 1 марта Служба государственных доходов (VID) сразу получила внушительное количество ежегодных деклараций о доходах — 92 тысячи, то 15 февраля, когда начался срок подачи деклараций государственных должностных лиц, декларацию подало только одно высшее государственное должностное лицо — депутат Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте"). Крайний срок подачи деклараций государственными должностными лицами -1 апреля

Через несколько дней декларацию подал депутат Союза зеленых и крестьян Валдис Масловскис, а еще через несколько дней — 27 февраля — Давис Мартиньш Даугавиетис из "Нового Единства", сообщили порталу Delfi в VID.

Статус высшего государственного должностного лица имеют 128 человек — президент, премьер-министр, депутаты Сейма, министры и парламентские секретари министерств. До начала этой недели декларации подали семь депутатов Сейма.

Всего подать декларации государственного должностного лица за 2023 год в Латвии должны 54 783 человека, сообщили в VID, добавив, что к 5 марта это сделали 16 938 должностных лиц, а 37 845 должностных лиц еще не подали декларации.

Из семи поданных деклараций высших государственных должностных лиц пока в открытом доступе находятся три.

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