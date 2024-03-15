Foto: DELFI (Nordegren)

В Латвии, как известно, управление многоквартирными домами осуществляется в соответствии с латвийским законодательством. Многоквартирный дом на Бривибас гатве, 281 в Риге исторически находился на балансе муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Согласно Закону об управлении жилыми домами, управлять домами могут также как частные управляющие компании, так и товарищества собственников квартир.

На сегодняшний день в Латвии действуют несколько частных компаний, с разным успехом занимающихся управлением многоквартирными домами. Сменить предприятие по управлению и обслуживанию недвижимостью можно решением собственников квартир. Причин для смены управляющего может быть достаточно много: например, компания плохо справляется со своими обязанностями и не выполняет обязательства, упомянутые в договоре об обслуживании. Или же управляющая компания неэффективно тратит средства и не предоставляет собственникам квартир документы, где расписаны все траты.

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