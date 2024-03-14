С 8 марта, когда был введен запрет на ввоз в Латвию различной сельскохозяйственной и кормовой продукции российского и белорусского происхождения, попыток нарушения запрета не выявлено, сообщает Служба государственных доходов (VID).

С 8 марта 2024 года в Латвию из России и Беларуси запрещено ввозить фрукты, овощи, зерновые и кормовую продукцию с применением к ним определенных таможенных процедур, напоминает VID. Запрет распространяется и на ввоз соответствующих товаров российского и белорусского происхождения из других третьих стран.

Речь идет о таких таможенных процедурах, как выпуск в свободный оборот, за исключением выпуска в свободный оборот в целях доставки продукции получателю в другом государстве-члене ЕС; ввоз для переработки, за исключением ввоза для переработки с целью уничтожения продукции; ввоз для конечного потребления.

Запрет не относится к другим таможенным процедурам, например, транзиту, выпуску в свободные зоны или на таможенные склады.

Запрет на ввоз распространяется как на предприятия, импортирующие указанные товары, так и на частных лиц и водителей грузовиков, перемещающих товары в личном багаже ​​для личного потребления, а также на лиц, получающих почтовые или курьерские посылки.

Запрет распространяется на следующую продукцию:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!