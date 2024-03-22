Рижская 6-я средняя школа чем-то похожа на Латвийскую музыкальную академию — школа специализируется на преподавании музыки и тоже причастна к скандалу о сексуализированных домогательствах преподавателей к учащимся. Но на этом аналогии заканчиваются – если руководство академии предприняло ряд шагов для решения проблемы, то в 6-й средней школе ничего подобного не произошло. В школе продолжает работать педагог, которого бывшая ученица обвинила в сексуальном использовании, и никаких юридических оснований запретить ему это нет.

Скандал с Рижской 6-й средней школой разразился в самом конце прошлого года. После того, как Delfi и Латвийское радио опубликовали исследование Līdera apskāviens, в социальной сети X появился анонимный профиль, где выдвигались серьезные обвинения в адрес преподавателя информатики Рижской 6-й средней школы Калвиcа Кинциса. Delfi связался с девушкой — автором профиля, и она готова была рассказать о травмирующем опыте интимных отношений с учителем, которые начались, когда ей было всего 16 лет. Все это происходило в 2008 году. Вскоре после того, как девушка окончила школу, Кинцис тоже перестал там работать, но в 2017 году она узнала, что он вернулся в школу. Это разбередило старые раны.

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