Председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис, гладивший в машине женскую ногу по время рабочего заседания, в декларации должностного лица за 2022 год указал 12 должностей, девять транспортных средств и 10 000 евро накоплений.
Ласманис был избран на должность председателя Елгавской краевой думы 19 января 2022 года. До этого он был советником тогдашнего министра охраны среды и регионального развития Артура Тома Плешса по вопросам самоуправлений и регионального развития.
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