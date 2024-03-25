Председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис , гладивший в машине женскую ногу по время рабочего заседания, в декларации должностного лица за 2022 год указал 12 должностей, девять транспортных средств и 10 000 евро накоплений.

Ласманис был избран на должность председателя Елгавской краевой думы 19 января 2022 года. До этого он был советником тогдашнего министра охраны среды и регионального развития Артура Тома Плешса по вопросам самоуправлений и регионального развития.