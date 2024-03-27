Вооруженные силы Эстонии подробно рассказали журналистам про оборонный потенциал страны и кто что будет защищать в случае войны. Министерство обороны и Национальные вооруженные силы Латвии за несколько дней не нашли время, чтобы ответить на вопросы Delfi о возможностях нашей армии - пришлось искать ответы в другом месте.

На прошлой неделе Delfi сообщал, что Эстония не скрывает своих данных — численность вооруженных сил страны в военное время может составить около 43 000 человек. В это число входят 20 тысяч военнослужащих территориальной обороны, число которых в прошлом году удвоили. Территориальную оборону обеспечивает Кайтселийт, или Союз обороны, но в военное время все превратится в единую структуру — Вооруженные силы Эстонии.

На сайте Национальных вооруженных сил (НВС) в разделе "Состав" указано, что НВС состоят из регулярных войск, Земессардзе и Резерва Национальных вооруженных сил. Более подробную информацию о составе НВС можно найти в Латвийской национальной энциклопедии, где говорится: сухопутные войска НВС состоят из сухопутной механизированной пехотной бригады с двумя механизированными пехотными батальонами, а также батальонов боевой поддержки и боевого обеспечения. В состав НВС также входят ВМС и ВВС.

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