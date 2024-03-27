После рокового заседания бюджетной комиссии Елгавской краевой думы под руководством Мадарса Ласманиса ("Для развития Латвии")самоуправление упоминается в прессе едва ли не каждый день. Депутаты думы подали запрос об отставке политика, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) еще в начале марта начало расследование о разбазаривании муниципального имущества, в котором фигурирует исполнительный директор думы Лига Лонерте (Крестьянский союз Латвии).

21 марта в соцсети Х был опубликован видеофрагмент онлайн-заседания бюджетной комиссии - его ведущий Ласманис гладит ногу сидящей на заднем сидении женщины. Сам председатель думы прокомментировал ролик порталу Delfi, что "каждый судит в меру своей испорченности", и никому ничего объяснять он не должен. Ласманис добавил, что "компромат" слила в сеть исполнительный директор Лонерте, которая занимается черным пиаром с использованием самых непорядочных методов. Также Ласманис опубликовал в социальных сетях видеообращение о том, что против него начата клеветническая кампания.

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